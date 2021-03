Cremesso-Maschine und Netto-Einkaufsgutschein gewinnen

Für viele gehört eine Tasse Kaffee zum perfekten Start in den Tag dazu. Netto Marken-Discount bietet mit den abbaubaren Bio-Kapseln der Schweizer Marke Cremesso eine nachhaltigere Alternative zu herkömmlichen Kaffekapseln. Die dazu passende Kaffeemaschine Cremesso Compact One II ist laut Hersteller stromsparend und bereits in 15 Sekunden auf Betriebstemperatur.

Das heiße Wasser strömt anschließend durch den aromafrischen Kaffee und sorgt für eine perfekte Crema. Die innovative Aroma-Entfaltungspause entlockt den Bio-Kaffeekapseln, die in den Sorten "Cremesso Lungo Bio Crema" und als "Cremesso Espresso Bio Classico" erhältlich sind, den maximalen Genuss. Und das Beste: Nach Gebrauch können die Kapseln mit den kompostierbaren Haushaltsabfällen in der offiziellen Bio-Tonne entsorgt werden. Hier gib's mehr Infos zum Netto-Nachhaltigkeitsengagement.

prisma und Netto Marken-Discount verlosen je fünf Sets mit einer Cremesso-Maschine Compact One II, einem Kapsel-Set sowie einem Einkaufsgutschein im Wert von 150€. Einfach bis zum 9. April 2021 das untenstehende Formular ausfüllen und so am Gewinnpiel teilnehmen.