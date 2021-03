Promis unter Palmen 2021: Calvin Kleinen - wer ist das denn?

SAT.1 kündigt ihn als "Partyhengst" an, sein Name erinnert an eine berühmte Unterwäschemarke. Aber was muss man über "Promis unter Palmen"-Kandidat Calvin Kleinen sonst noch wissen?

Zunächst einmal hat Calvin Kleinen anders als seine Mitstreiter noch einen ganz normalen Job. Laut SAT.1 arbeitet der 29-Jährige bei der Telekom. Für "Promis unter Palmen" hat er aber frei bekommen und darf nun die Fernsehzuschauer mit seiner Coolness unterhalten. Denn dass Calvin Kleinen cool ist, daran besteht zumindest in seinem eigenen Kopf kein Zweifel.

Calvin Kleinen (kein Künstlername) ist in der Reality-Welt noch ein relativ unbeschriebenes Blatt. Beim TVNOW-Format "Temptation Island" macht ihm aber so schnell keiner was vor. Immerhin war Calvin mit Freundin Pia in der regulären Ausgabe – die Beziehung ging in der Show in die Brüche – und später in der VIP-Ausgabe des Treuetest-Formats zu sehen. Da nahm er übrigens mit Freundin Roxy teil, die er zuvor bei "Temptation Island" kennengerlernt hatte. Auch diese Beziehung ging vor den Augen der Zuschauer in die Brüche. Die Damen bei "Promis unter Palmen" sollten sich vor dem Schwerenöter also in Acht nehmen, wenn sie von ihm nicht ebenfalls als neue Freundin zu "Temptation Island" gezerrt werden möchten.

Calvin kommt aus Übach-Palenberg. Das liegt im Kreis Heinsberg, der seit Ausbruch der Corona-Pandemie auch im Rest von Deutschland ein Begriff ist. In seinem Instagram-Profil beizeichnet er sich als Musiker. Calvin Kleinen schwärmt für Laura Müller bzw. Norberg, für sie hat er sogar einen Song aufgenommen. "Ich komm auch ganz bestimmt nicht auf dumme Ideen, mit dir zu 'Temptation' zu gehen und dich da weinen zu sehen", heißt es darin unter anderem über die Ehefrau von Michael Wendler. Diesen "Affen" solle Laura stehen lassen, so Calvins musikalischer Ratschlag.

Bei "Promis unter Palmen" erwartet er, "dass wir eine Menge Spaß haben werden und dass ich gewinne, weil ich den größten Ehrgeiz habe!" "Promis unter Palmen" mit Calvin Kleinen und elf anderen Kandidaten wird ab dem 12. April 2021 immer montags ab 20.15 Uhr bei SAT.1 ausgestrahlt. Bei Streaming-Anbieter Joyn sind die Folgen schon sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung abrufbar.

Quelle: areh