Joris bei "Sing meinen Song": Durst nach Livemusik

Läuft bei Joris! Der Singer-Songwriter hat jetzt sein neues Album "Willkommen goodbye" herausgebracht, und bei "Sing meinen Song" ist er in der aktuellen Staffel auf VOX zu sehen. Dort sollte er schon einmal mitmachen, sagte damals aber ab.

Bei Joris fällt sofort diese Mischung aus Lausbubencharme, erstaunlich reifer Ausstrahlung und Melancholie auf. Früher wurden Sänger wie er "Liedermacher" genannt, und irgendwie passt dieser Begriff auch wirklich zu dem 31-jährigen Musiker, der mit "Willkommen goodbye" jetzt sein mittlerweile drittes Studioalbum veröffentlicht hat. Am 27. April ist er mit seiner eigenen Folge in der neuen Staffel von "Sing meinen Song" auf VOX zu sehen.

"Ich fand es immer schon spannend, dass es da ein Format gibt, wo wirklich über Musik gesprochen wird und über die Geschichten dahinter", sagt Joris, der nach seinem Durchbruch 2015 mit dem Album "Hoffnungslos hoffnungsvoll" schon einmal bei der Hitshow mitmachen sollte. "Da hatte ich definitiv das Gefühl, dass alle nur 'Herz über Kopf' spielen würden, weil es nur dieses eine Album von mir gab, und das hätte ich doch ein bisschen langweilig gefunden. Deshalb habe ich damals freundlichst abgelehnt und habe gesagt, bitte meldet euch später nochmal, wenn ich ein bisschen mehr Musik herausgebracht habe."

Die erneute Anfrage habe ihn dann sehr gefreut. "Ich glaube, es gab noch nie eine Staffel wie diese, wo so viele Leute so extrem Lust auf Livemucke hatten und wir Musiker tatsächlich auch so dermaßen danach gedürstet haben, endlich mal wieder Musik zusammen erleben zu können." Neben Joris sind Gentleman, Nura, Johannes Oerding, Stefanie Heinzmann, DJ BoBo und Ian Hooper mit dabei. Eine wirklich außergewöhnliche Mischung.

Neues Album "Willkommen goodbye" erscheint am 23.4.

TV-TIPP

"Sing meinen Song" mit der "Joris"“-Folge am 27. April, 20.15 Uhr und immer schon sieben Tage vorab bei TVNOW.