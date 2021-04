Promis unter Palmen 2021: SAT.1 bricht nach zwei Folgen ab

Nach dem Tod von Willi Herren wurde das Format dann komplett eingestellt, die weiteren, bereits abgedrehten Folgen wird SAT.1 aus Pietätgründen nicht mehr zeigen . Lesen Sie hier nach, was in den ersten beiden Folgen passiert ist.

Folge 1 (12. April): "Wir sind der niveauwenigste Cast aller Zeiten", stellt Kate Merlan schon in der ersten Folge fest und hat damit nicht unrecht. Prinz von Marcus von Anhalt manöviert sich mit homophoben Aussagen gegenüber Katy Bähm ins Abseits; Henrik Stoltenberg und Calvin Kleinen fallen durch Saufen, Rülpsen und Brechreiz auf. Im ersten Spiel der neuen Staffel werden die ersten zwei Teamkapitäne ermittelt. Die Promis tragen Einhorn-Kostüme. Auf der Spielfläche liegen oder hängen eine Vielzahl an Ringen. Nach dem Startsignal versuchen die Promis kriechend die Ringe mit ihren Hörnern aufzunehmen und auf einem Rundholz abzulegen. Wer zuerst zehn Ringe einsammelt, gewinnt.

Kate Merlan und Katy Bähm machen das am besten und werden somit zu Teamkapitänen. Sie sind vorm Auscheiden geschützt und dürfen sich ihr jeweiliges Team zusammenstellen. Im Teamspiel müssen die Teams ein Boot auf dem Trockenenen per Ziehen auf Rundhölzern fortbewegen. Die feucht-fröhliche Abendgestaltung schlägt bei einigen Promis auf die Kondition, vor allem Prinz Marcus macht schlapp. Somit verliert das Team von Kate Merlan. Sie muss zwei ihrer Teammitglieder nominieren und entscheidet sich für Marcus und Patricia Blanco. Nun ist es an den Kandidaten des Gewinnerteams, einen der beiden rauszuwählen. Es trifft Prinz Marcus von Anhalt. Es ist eine schöne Genugtuung, dass Katy Bähm höchstpersönlich das entscheidende Zünglein an der Waage ist.