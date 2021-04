Bei aller Liebe im ZDF: 49-Jährige liebt 21-Jährigen

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes liegt der durchschnittliche Altersunterschied bei deutschen Paaren bei rund vier Jahren. Bei mehr als zehn Jahren hätten Beziehungen weniger Erfolg. Zumindest heißt es so. Bei Manuela und Christian beträgt der Altersunterschied sogar 28 Jahre. Dazu kommt: Manuela ist die ältere. Erfahrene 49 Jahre gegen Christians 21 Lenze. Man könnte sagen, er sei ein Jungspund und vielleicht etwas grün hinter den Ohren.

Doch für seine Jugend hat Christian schon einiges durchgemacht. Im Film von Angela Giese und Roland May, der nun in Rahmen von "37°" im ZDF zu sehen ist, erzählt er von schier unglaublichen Konsequenzen. Die Familie hat den Kontakt zum Filius abgebrochen. Sogar enterbt wurde Christian. Und das alles nur, weil er seinem Herzen folgt. Die Liebe beschreitet manchmal eben seltsame Wege. Und erst recht kennt sie keine Statistiken. Allerdings: Die gesellschaftlichen Normen und sozialen Regeln sind wie Brüche in Amors Liebespfeilen. Das müssen nicht nur Christian und seine Manuela erfahren.