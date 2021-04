Downton Abbey: Zweiter Kinofilm soll an Weihnachten 2021 kommen

Es ist ein besonderes Geschenk für alle Fans des britischen Adels: "Downton Abbey", die Leinwand-Adaption der gleichnamigen britischen Erfolgsserie, geht in die zweite Runde. Bereits dieses Weihnachten soll "Downton Abbey 2" in die Kinos kommen. Das gab die Produktionsfirma Focus Features am Montag bekannt. Die Dreharbeiten hätten demnach bereits begonnen.

Wie in der 2019 erschienen ersten Kinoadaption werde es erneut ein Wiedersehen mit der gesamten Originalbesetzung geben, darunter Hugh Bonneville ("Paddington"), Michelle Dockery ("The Gentlemen") und Maggie Smith ("Harry Potter"). Daneben werden die britischen Schauspieler Hugh Dancy ("Hannibal"), Laura Haddock ("Transformers 5: The Last Knight") und Dominic West ("Colette") sowie ihre französische Kollegin Nathalie Baye ("Catch Me If You Can") den Cast ergänzen.