Die Queen und die Macht der Bilder: ZDF-Doku über Elizabeth II

Es war vielleicht die denkwürdigste Formulierung aus dem in vielerlei Hinsicht bemerkenswert offenen Interview von Prinz Harry und seiner Gattin Meghan im US-Fernsehen. Gegenüber Talk-Legende Oprah Winfrey sprachen sie immer wieder salopp von "der Firma", wenn sie das britische Königshaus beschrieben. Fakt ist: Elizabeth II führt "die Firma" noch immer souverän und unbeirrt, wie die neue ZDF-Dokumentation "ZDFzeit: Die Queen und die Macht der Bilder" zeigt.

Der Beitrag von Ulrike Grunewald ehrt die Monarchin einen Tag vor ihrem 95. Geburtstag und würdigt ihre Leistung, den Buckingham-Betrieb auch in äußerst turbulenten Zeiten am Laufen zu halten. Die Lasten, die die Monarchin zu schultern hat, sind aktuell noch einmal enorm angestiegen. Ihr Gatte Philip, der am 9. April mit 99 Jahren auf Schoss Windsor verstarb, war für Elizabeth stets die wichtigste Stütze.