Sing meinen Song – Das Tauschkonzert 2021: VOX zeigt neue Staffel

Nächste Runde im "Tauschkonzert": Nicht nur der Gastgeber ist neu, erstmals wurde "Sing meinen Song" in Deutschland produziert.

Sing meinen Song – Das Tauschkonzert Unterhaltung • 20.04.2021 • 20:15 Uhr

Zum achten Mal schon bringt VOX ab Dienstag, 20. April, um 20.15 Uhr, in einer neuen Staffel von "Sing meinen Song" eine Gruppe von Sängern zusammen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Mit im Gepäck haben die sieben Musiker jeweils ihre größten Hits, die die anderen Kandidaten beim emotionalen "Tauschkonzert" covern dürfen. Neben Popsänger Johannes Oerding, der als Nachfolger von Michael Patrick Kelly Gastgeber der Show ist, werden in diesem Jahr die Schweizer Show-Legende DJ Bobo, Soulsängerin Stefanie Heinzmann, Reggae-Ikone Gentleman, Singer-Songwriter Joris, Mighty Oaks-Sänger Ian Hooper und die Berliner Rapperin Nura in insgesamt acht neuen Folgen die Songs der anderen Teilnehmer zum Besten geben.

Gleich zu Beginn der Staffel dürfen die Künstler dabei besonders kreativ werden: Den Anfang macht DJ Bobo, der als erster Discjockey der Show sowohl das Publikum als auch seine Musiker-Kollegen in die Welt des Techno entführt. Doch nicht nur beim Songtausch gewährt der 53-Jährige einen Blick in sein Leben: Im Anschluss an "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" spricht er in "Die DJ Bobo Story" (um 22.25 Uhr, ebenfalls auf VOX) mit Moderatorin Laura Dahm über die Höhen und Tiefen in seiner Karriere als einer der international erfolgreichsten Musiker der Schweiz.

HALLO WOCHENENDE! Interviews, TV-Tipps und vieles mehr: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu.

Davor darf sich DJ Bobo aber noch beim Tauschkonzert über ganz neue Interpretationen seiner Mega-Hits freuen: So setzt beispielsweise Johannes Oerding den Song "Pray" aus dem Jahr 1996 auf seine ganz eigene Art und Weise um, und auch Reggae-Star Gentleman wird mit "Let The Dream Come True" einem bekannten DJ-Bobo-Track neues Leben einhauchen.

Aufgrund der Corona-Pandemie fanden die Dreharbeiten zu "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" zum ersten Mal nicht wie in den vergangenen Jahren in Südafrika statt, sondern in Deutschland. Statt der gewohnten südafrikanischen Traum-Landschaft diente in diesem Jahr also ein Gut an der Ostsee als Kulisse für den beliebten Songtausch, der die Zuschauer in der Vergangenheit nicht nur mit außergewöhnlichen Live-Performances, sondern vor allem auch mit intimen Geständnissen, ergreifenden Gesprächen und viel guter Laune fesselte. Der Ortswechsel soll dem allerdings keinen Abbruch tun, wie Gastgeber Johannes Oerding schon im Vorhinein in einem Instagram-Video versprach: "Die Kulisse: Blauer Himmel, Kaiserwetter – ich hab so Bock!"

Sing meinen Song – Das Tauschkonzert – Di. 20.04. – VOX: 20.15 Uhr



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH