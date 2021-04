Linda Zervakis postet Abschiedsbild von den Tagesthemen

Der Abschied rückt immer näher: Am Montag, 26. April, wird Linda Zervakis ihre letzte "Tagesschau" um 20 Uhr moderieren. Dass der 45-Jährigen, die seit 2013 die Prämiumausgabe der ARD-Nachrichtensendung präsentiert, dieser berufliche Schritt nicht ganz leichtfallen würde, war abzusehen. Bereits in der Nacht zum Dienstag verabschiedete sie sich per Social Media und postete ein letztes gemeinsames Selfie mit Kollegin Caren Miosga. "Last picture in Erstes Deutsches Fernsehen", betitelte sie das Foto in der Caption. Jeweils mit Maske posieren Zervakis und Miosga gemeinsam vor der Kamera. Unter dem Post finden sich die Hashtags #puh, #keinemiosgamehr, #wirbleibenfreunde und #rückbanklebtweiter.