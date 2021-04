Annalena Baerbock bei ProSieben: gemischte Reaktionen auf Interview

Als frischgebackene Kanzlerkandidatin der Grünen verschlug es Annalena Baerbock am Montag nicht etwa als Erstes zu den Öffentlich-Rechtlichen – sondern ins Privatfernsehen. Mit den Worten "Falls Sie sich jetzt fragen: 'Hä, was? Läuft jetzt hier nicht meine Serie 'Chernobyl'?", leitete Moderatorin Katrin Bauerfeind das unkonventionelle Polit-Gespräch auf ProSieben ein. Im Interview mit der 40-jährigen Völkerrechtlerin – der ersten grünen Kanzlerkandidatin – wurde Bauerfeind von ihrem Kollegen Thilo Mischke unterstützt. Natürlich gab es nach dem Auftritt reichlich Reaktionen – nicht überall fand das Format Anklang.

Annalena Baerbock bekam zur Primetime die Chance, ihre Agenda für die Bundestagswahl am 26. September zu präsentieren. Dabei hat sie den Klimawandel als dringendstes Problem ausgemacht. Man müsse nun "ins Machen kommen", so Baerbock. Außerdem machte sie sich für eine bessere Ausstattung von Krankenhäusern und Schulen stark und würde gerne ab 2030 nur noch emissionsfreie Autos vom Band rollen sehen. Unter anderem im Pflegesektor setzt sie sich für eine "einladende Einwanderungspolitik" ein. Entsprechend dem Grünen-Programm soll statt Hartz IV eine Garantiesicherung kommen. Finanziert werden soll dies mit 50 Milliarden Euro jährlich, die durch Kreditaufnahme und Steuerpolitik gewonnen werden sollen. So sprach Baerbock etwa von einer "CO2-Bepreisung."