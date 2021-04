Super-GAU. Die letzten Tage Luxemburgs: ARTE-Doku entwirft Schreckensszenario

Was, wenn der Reaktor des AKW Cattenom mitten in Europa überhitzen und ganze Landstriche auslöschen würde? Mit diesem erschreckenden Szenario setzt sich eine ARTE-Doku auseinander.

Im französischen Cattenom, einer beschaulichen 2.000-Seelen-Gemeinde an der Mosel, etwa zwölf Kilometer südwestlich des Dreiländerecks Frankreich-Luxemburg-Deutschland gelegen, steht ein Kernkraftwerk. Was im ersten Moment nicht besonders spektakulär klingen mag, ist die wohl größte atomare Bedrohung, die von einem KKW für einen einzelnen Staat ausgeht: Würde in Cattenom auch nur einer der insgesamt vier Reaktoren überhitzen, könnte dies das Ende Luxemburgs bedeuten. Von genau diesem Szenario erzählen die Regisseure Myriam Tonelotto und Julien Becker in ihrer Doku-Fiktion "Super-GAU. Die letzten Tage Luxemburgs".