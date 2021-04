Zum Tod von Willi Herren: "Ich bin einfach für die Medien geboren"

Immer wieder an der Grenze. Und eben auch immer wieder darüber hinaus. Willi Herren ist tot . Die Nachricht, die am Dienstagnachmittag schnell die Runde machte, sorgt deutschlandweit für Bestürzung. Nicht nur bei Fans der "Lindenstraße". Nicht nur bei Freunden des Trash-TVs. Herren wurde nur 45 Jahre alt.

"Olli" Klatt – das war seine Rolle, die ihn zum Star werden ließ. Die "Lindenstraße", damals von vielen Millionen verfolgtes Programm, spülte ihn hinauf in den Serienolymp. Nach vier Jahre langer Pause kehrte er 2012 sogar noch einmal zurück in das Format. Die Serie selbst hatte er in der Zwischenzeit nicht mehr verfolgt. "Es hat mir so wehgetan, dass ich damals rausgeschmissen worden bin", erklärte er in einem Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau. Doch Hans W. Geißendörfer, Erfinder der "Lindenstraße", gab ihm eine zweite Chance: "Jung', krieg dein Leben in den Griff, und dann schauen wir weiter."