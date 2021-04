Aktenzeichen XY... ungelöst: die Fälle am 21. April 2021

In der ZDF-Fahndungssendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" bittet Moderator Rudi Cerne die Zuschauer wieder um Mithilfe bei der Aufklärung von Verbrechen.

Auch in angespannten Corona-Zeiten, in denen es zeitweise zuletzt ja sogar zu drastischen Maßnahmen wie nächtlichen Ausgehverboten kam, schläft das Verbrechen leider nicht. Daher muss Moderator Rudi Cerne in der neuen Ausgabe des ZDF-Klassikers "Aktenzeichen XY ... ungelöst" einmal mehr aufmerksame Zuschauer, die möglicherweise Zeugen von Kriminaltatbeständen waren, zur Mithilfe aufrufen. Präsentiert werden neue ungelöste Fälle, deren möglichen Ablauf Schauspieler nachstellen, um mögliche Erinnerungsfunken zu aktivieren.