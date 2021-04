Katie Price hat sich zum achten Mal verlobt

Siebenmal war Katie Price bereits verlobt, dreimal trat sie tatsächlich vor den Traualtar. Nun will die Engländerin einen achten Versuch wagen. Wie die 42-Jährige auf ihrem Instagram-Profil verkündete, hat ihr 31-jähriger Lebensgefährte Carl Woods, bekannt durch die britische Version der Dating-Show "Love Island", um die Hand des früheren Models angehalten. "Ich habe Ja gesagt," heißt es in dem Post.

In einem Interview mit der britischen Zeitschrift "OK!" erklärte die Unternehmerin: "Wir hatten viel darüber gesprochen, also wusste ich, dass er es tun würde, ich wusste nur nicht, wann." Sie kenne Woods schon seit Jahren, doch ein Paar wurden die beiden erst im Juli 2020, so Price. Sie schwärmte: "Es ist erfrischend, mit einem Mann zusammen zu sein, der sich um mich kümmern würde, wenn ich beschließen würde, nie wieder arbeiten zu wollen."