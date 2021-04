Sky dreht Doku über Anschlag in München 2016

Ein junger Mann tötet bei einem rassistischen Attentat am Münchner Olympia-Einkaufszentrum neun Menschen. Sky will die Tat nun verfilmen.

Es ist ein sonniger Freitagnachmittag in München, als ein 18-jähriger Attentäter neun Menschen tötet, fünf weitere schwer verletzt und sich schließlich selbst das Leben nimmt. Fast fünf Jahre ist der Amoklauf am Olympia-Einkaufszentrum mittlerweile her. Bis heute bleibt die Frage, wie es zu der grausamen Tat kommen konnte. Nun will der Bezahlsender Sky den Geschehnissen des 22. Juli 2016 auf den Grund gehen.