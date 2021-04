Ghostbusters: Kritik zum Remake bei VOX

Sie sind die Nachfolger von Vankman, Stantz, Spengler und Zeddemore, von links: Patty (Leslie Jones), Abby (Melissa McCarthy), Erin (Kristen Wiig) und Holtzmann (Kate McKinnon). Fotoquelle: TVNOW / 2016 Columbia Pictures Industries, Inc. and Village Roadshow Films Global Inc.

Ob sich die Strahle kreuzen dürfen, ist diesmal nicht die Frage. Fotoquelle: TVNOW / 2016 Columbia Pictures Industries, Inc. and Village Roadshow Films Global Inc.

In ihrer Kindheit hatte Dr. Erin Gilbert (Kristen Wiig) schon einmal eine Erscheinung. Jetzt kommen eine ganze Reihe weiterer hinzu. Fotoquelle: TVNOW / 2016 Columbia Pictures Industries, Inc. and Village Roadshow Films Global Inc.

Selbstverständlich zurück: Slimer. Diesmal hat er neben Hungergefühlen auch ganz andere ... Fotoquelle: TVNOW / 2016 Columbia Pictures Industries, Inc. and Village Roadshow Films Global Inc.

Chris Hemsworth als debiler, gut gebauter Sekretär hat am Ende doch noch seinen großen Auftritt. Fotoquelle: TVNOW / 2016 Columbia Pictures Industries, Inc. and Village Roadshow Films Global Inc.

Vollkommen überdreht: das Bastelgenie Dr. Jillian Holtzmann (Kate McKinnon). Fotoquelle: TVNOW / 2016 Columbia Pictures Industries, Inc. and Village Roadshow Films Global Inc.