Freitagnacht Jews: Daniel Donskoy bekommt Talkshow im WDR

Daniel Donskoy kennt man vor allem aus dem Fernsehen: Als Schauspieler war er unter anderem in einzelnen Episoden der ZDF-Krimireihe "SOKO Leipzig" und in dem einen oder anderen "Tatort" im Ersten zu sehen. Nun widmet sich der 31-Jährige einer neuen Aufgabe: In der WDR-Talkshow "Freitagnacht Jews" (acht Folgen, ab Freitag, 23. April, wöchentlich um 17 Uhr in der ARD-Mediathek sowie auf dem WDR-YouTube-Kanal) empfängt er als Gastgeber verschiedene jüdische Prominente, um mit ihnen beim gemeinsamen Essen über das Leben als Jude in Deutschland zu sprechen. Was er sich davon erhofft, verriet der gebürtige Russe in einem Vorab-Interview mit dem Sender.