Salamander: Kritik zur Serie bei ARTE

Manchmal gehen selbst erfolgreichste Serien lange Wege, ehe sie im deutschen Free-TV landen. Die zwölfteilige belgische Serie "Salamander", die ARTE an drei Donnerstagen mit jeweils vier Folgen am Stück zeigt, ist so ein Beispiel. In ihrer Heimat lief der in flämischer Originalzunge gedrehte Verschwörungs-Thriller bereits 2012. Ein Jahr später zeigte der Sky-Sender Fox das Werk in deutscher Sprache – doch dabei blieb es. Sogar eine zweite Staffel, 2016 in Belgien und bei Fox zu sehen, gab es. Die Idee eines amerikanischen Remakes scheiterte hingegen. Warum das alles bemerkenswert ist? Weil "Salamander" nicht nur in Belgien zum TV-Straßenfeger avancierte, sondern – zum Beispiel über die DVD-Auswertug – Fans in aller Welt ob einer fieberhaften Spannung ähnlich begeisterte wie zuletzt vielleicht der britische Nägelkauer-Thriller "Bodyguard".