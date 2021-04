Zu gewinnen: das neue Album von Sarah Lombardi

Wer an den Gesangsqualitäten von Sarah Lombardi gezweifelt hatte, wurde 2020 bei "The Masked Singer" eines Besseren belehrt. Als Skelett gewann Lombardi die dritte Staffel und sorgte bei ihren Auftritten immer wieder für Gänsehautmomente. Am 23. April erscheint ihr neues Album "Im Augenblick". prisma verlost drei signierte Exemplare.

Die 28-Jährige hat darin zwölf Songs versammelt, die ihr und mit Sicherheit auch ihren Fans aus dem Herzen sprechen. Die Botschaft dieses Longplayers ist klar und umwerfend: Nur die Liebe zählt! "Liebe ist etwas sehr Wichtiges und zugleich wahnsinnig Schönes –das gilt fürs Lieben und fürs Geliebt werden", sagt Sarah. "Und all die unterschiedlichen Facetten dieses Gefühls wollte ich mit den Songs auf diesem Album einfangen und hörbar machen. Da geht’s mal ums Feiern aber auch um die emotionalen Momente. Mal ist alles ganz super und dann hast du wieder Selbstzweifel. All das gehört zusammen, all das macht mich aus. Und das geht bestimmt ganz vielen Menschen so. Genau diese ganze Palette der Gefühlekann man in meinen neuen Songs hören."

Der Opener "Te Amo Mi Amor" wurde in Florian Silbereisens ARD-Show "Die Schlagerchampions –Das große Fest der Besten" mit der Trophäe für den Hit des Jahres ausgezeichnet. Ein echter Sommerhit! Doch auf dem Album befinden sich auch ruhigere, nachdenkliche Songs. Besonders mit dem Song "Ich", den es als Abschluss-Track auch in einer Akustik-Version gibt, zeigt sich Sarah Lombardi so offen und ehrlich wie nie zuvor. "Ich hab' nicht nur eins, ich hab' tausend Gesichter", singt sie und gibt zu: "Ich weiß, ich bin nicht fehlerfrei / Ich werd' nie ohne Fehler sein."

prisma und Sony Music Germany verlosen 3x1 signierte CD. Einfach bis zum 28. April 2021 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken*. Danach bekommen Sie von uns eine E-Mail, mit der Sie Ihre Teilnahme noch einmal bestätigen müssen. Viel Glück!