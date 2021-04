Russell Crowe spielt Zeus in "Thor 4: Love and Thunder"

"Ich werde mich auf mein Fahrrad setzen", erzählte er am Montag im australischen Podcast "JOY Breakfast with The Murphys". "Ich werde zu den Disney Fox Studios fahren und gegen 9.15 Uhr werde ich Zeus sein," so der Neuseeländer. Da es sich lediglich um eine Gast-Rolle handelt, wird Crowes wahrscheinlich nur einen kurzen Auftritt in der Actionkomödie haben. So erzählte der Schauspieler, dass Montag bereits sein letzter Drehtag am Set sei. "Ich werde ihn genießen," erklärte er.