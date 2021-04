Schwarzwald-"Tatort": Ist Erben ungerecht?

Im Schwarzwald-"Tatort" vermachte eine Industrie-Patriarchin den Familien-Stammsitz kurzentschlossen ihrer Haushälterin und Gesellschafterin. Geht so etwas überhaupt – und ist Erben heutzutage noch gerecht?

Dieser "Tatort" war ein Horrorfilm für alle, die auf ein fettes Erbe hoffen. Könnte es sein, dass die alleinstehende alte Mutter, der Vater noch schnell jemanden heiratet, der oder die dann mitkassiert? Im Falle des neuen Schwarzwald-Falls "Tatort: Was wir erben" ehelichte Pralinen-Patriarchin Elisabeth Klingler-Rathmann (Marie Anne Fliegel) ihre Haushälterin und Gesellschafterin Elena Zelenko (Wieslawa Wesolowska). Zwischen den beiden älteren Frauen schien tatsächlich eine tiefe Verbundenheit zu herrschen. Kurze Zeit später jedoch der Schock – vor allem für die beiden Kinder und eine Enkelin der betagten Frau Klingler-Rathmann: Elena, ihre neue Gattin, soll den alten Familienstammsitz erben. Geht so etwas überhaupt – und ist Erben an sich überhaupt noch zeitgemäß?