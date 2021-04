Ein Sommer in Antwerpen im ZDF: Sightseeing und eine späte Suche

Modedesignerin Caro macht sich gemeinsam mit ihrer Großmutter auf die Suche nach deren Jugendfreundin. Die alte Dame floh einst in der Nazizeit mit ihren Eltern. Doch dann öffnet nur ein junger Mann die Tür.

Ein Sommer in Antwerpen

Im ZDF-"Herzkino"-Film "Ein Sommer in Antwerpen" (Regie: Ulrike Hamacher) hält die Hamburger Modedesignerin Caro (Maike Johanna Reuter) eine besondere Überraschung für ihre Großmutter Magda (Nicole Heesters) bereit. Caro hat in Antwerpen die Adresse ihrer einst vor den Nazis geflohenen Freundin aus Kindheitstagen entdeckt und will sie nun gemeinsam mit Magda besuchen. Doch die Türe öffnet nur ein junger Mann namens Mathis (Dries de Sutter), der nichts von der wohl längst fortgezogenen Judith weiß.