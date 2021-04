Erntedank. Ein Allgäukrimi: Kritik zum Film im BR Fernsehen

Die grausig zugerichtete Leiche ist mit einem makaberen Markenzeichen dekoriert: einer toten Krähe. Als bald schon ein weiteres Mordopfer gefunden wird, dämmert dem missmutigen Kommissar Kluftinger (Knaup), dass ausgerechnet im beschaulichen Voralpenland ein Serienkiller umgehen muss. Der erste Tote war ein windiger Geschäftsmann, der auf Kaffeefahrten unbedarften Menschen das Geld aus der Tasche zog. Das zweite Opfer, eine Frauenärztin aus Memmingen, führte Abtreibungen durch. Schon bald stellt sich heraus, dass beide Todesfälle Verbindungen in die Vergangenheit aufweisen. Kluftinger fällt zudem auf, dass es rätselhafte Parallelen zu alten bayerischen Sagen gibt.

Der von Erfolgsregisseur Rainer Kaufmann sehr stimmungsvoll in der Umgebung von Kempten, Memmingen und Buxheim in Szene gesetzte BR-Regionalkrimi führt den ungewöhnlichen Untertitel "Ein Allgäukrimi" nicht ohne Stolz. Die Krimireihe rund um Kommissar Kluftinger weiß ohnehin viele Fans hinter sich – bislang erschienen elf Fälle in Romanform.