"Der Kaufhauskönig": Wer ist Investor René Benko?

Kritik an seinem wirtschaftlichen Gebaren und seinem Interesse an dem Betrieb der Warenhäuser gibt es durchaus. Unter Handelsexperten heißt es unter anderem, dem Milliardär ginge es in erster Linie darum, die wertvollen Immobilien wie dem KaDeWe in Berlin, dem Alsterhaus in Hamburg oder dem Oberpollinger in München nur auf Kosten der Beschäftigten versilbern zu wollen. Ein weitverzweigtes und undurchsichtiges Firmengeflecht, von Briefkastenfirmen in Luxemburg, diskreten Unternehmen in der Schweiz und Familienstiftungen in Liechtenstein und Österreich, könnten dies belegen. Oder wie Benko in früheren Jahren einmal selbst sagte: Sein besonderes Augenmerk lag von Anfang an auf Immobilien in bester Innenstadtlage, weil sie "entsprechend knapp sind und daher die Preise eigentlich nur nach Oben gehen können".