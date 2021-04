Streaming-Tipps der Woche: Shadow And Bone auf Netflix

Fantasy-Liebhaber dürfen sich freuen: Mit dem Start von "Shadow and Bone – Legende der Grisha" setzt Netflix in der kommenden Streaming-Woche auf Action, gefährliche Monster und eine taffe Heldin. Die von "Conjuring 2"-Drehbuchautor Eric Heisserer und "Stranger Things"-Regisseur Shawn Levy produzierte Serie beruht auf dem Bestseller "Goldene Flammen" von Leigh Bardugo und dürfte nicht nur Fans der Romanreihe in seinen Bann ziehen. Was Netflix, Amazon Prime Video und Co in der kommenden Woche sonst noch so zu bieten haben, erfahren Sie in der Übersicht.