Das Tal der geheimen Gräber: Kritik zum Film im ZDF

Die spanische Ermittlerin Amaia Salazar bekommt es erneut mit einem Fall in ihrer Heimat, dem Baskenland zu tun. Mit dem dritten Film findet die düstere Trilogie im ZDF ihr Ende.

Im Baskenland ticken die Uhren anders als im Rest Spaniens. Das ist kein großes Geheimnis, macht die weitgehend autonome Region im Nordosten der Iberischen Halbinsel aber zu einem veritablen Schauplatz für Krimithriller. Mit Dolores Redondo erkannte dies auch eine der renommiertesten Schriftstellerinnen Spaniens – und schuf die sogenannte Baztán-Trilogie. Nachdem das ZDF mit "Das Tal der toten Mädchen" sowie "Das Tal der vergessenen Kinder" zwei weitere Romanverfilmungen im Rahmen seiner Montagskino-Reihe zeigte, folgt nun abschließend Teil drei der spanisch-deutschen Koproduktion: Wie bei den Vorgängern waren auch an "Das Tal der geheimen Gräber" (2018) ARTE und das ZDF beteiligt – und wie bei den Vorgängern geht es in der Free-TV-Premiere düster und mystisch zu im nebligen Baztán‐Tal.

Mit Fernando González Molina machte sich zum dritten Mal einer der renommiertesten Regisseure Spaniens ans Werk, um einen Fall der jungen Kommissarin Amaia Salazar (Marta Etura) zu verfilmen. Erneut zieht es sie zurück in die Umgebung ihres Heimatstädtchens Elizondo. Die Inspektora überführt einen Kindsvater (Iñigo de la Iglesia) des Mordes an seinem eigenen Baby – es wurde im Schlaf erstickt. Doch das ist erst der Anfang: Weitere rätselhafte Kindsmorde rücken ebenso in den Fokus der Ermittlungen wie eine sektenähnliche Kommune. Gleichzeitig muss sich Amaia mit dem Verschwinden der eigenen Mutter auseinandersetzen, die psychisch Kranke trachtete ihrem eigenen Enkelkind nach dem Leben.