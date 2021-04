All you need in der ARD-Mediathek: Kritik zur Serie

Die fünfteilige ARD-Miniserie "All you need" begleitet vier schwule Männer in Berlin, die alle auf der Suche nach Liebe sind.

Eine langjährige Beziehung, die auf die Probe gestellt wird. Ein heißer One-Night-Stand, aus dem auf einmal mehr wird. Ein Lebenstraum, der zu platzen droht. Eltern, die sich nicht wirklich für ihr Kind interessieren. Die ARD-Dramedy-Serie "All you need" widmet sich alltäglichen Problemen, die dem einen oder anderen sicher schon begegnet sind.

Das Besondere: Die Hauptcharaktere sind schwul. Die sexuelle Orientierung der Protagonisten ist an sich natürlich nichts Besonderes, jedoch die Tatsache, dass eine deutsche Serie eine Bühne für diese schafft.

Die Handlung folgt dem Langzeit-Medizinstudenten und Nachtschwärmer Vince (Benito Bause), dem geheimnisvollen Robbie (Frédéric Brossier), dem Webdesigner Levo (Arash Marandi) und Familienvater Tom (Mads Hjulmand), der sein Outing erst sehr spät hatte und vorher 20 Jahre mit einer Frau zusammen war. Sie alle verbindet die Suche nach Liebe – und Sarina (Christin Nichols), ihre gemeinsame Freundin. Während Levo an Monogamie in der Liebe glaubt, ist Vince auf Dating-Apps unterwegs und hatte noch nie eine feste Beziehung. Das könnte sich jedoch bald ändern, da er Robbie beim Feiern kennenlernt und sich zwischen ihnen langsam etwas entwickelt.

Rauschende Partynächte, heiße Flirts und Sexszenen sowie teils sehr nachdenkliche Dialoge zeigen, wie breit das Spektrum dieser fünfteiligen Miniserie ist und dass es nicht die typische homosexuelle Beziehung gibt. Und so manch ein Zuschauer dürfte doch überrascht davon sein, wie unverklemmt und offen die ARD-Produktion mit der Geschichte umgeht.

STREAMING-TIPP: