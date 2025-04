Frischer Wind für Florian Silbereisen: ZDF verkündet "Traumschiff"-Veränderung nach 44 Jahren

Seit 1981 schippert das ZDF-"Traumschiff" durch die Weltmeere und zieht ein Millionenpublikum vor die Bildschirme. Die Kapitäne auf dem Kreuzfahrtschiff haben öfter gewechselt, doch das Konzept der beliebten TV-Reihe ist in all den Jahren gleichgeblieben. Mittlerweile hat das "Traumschiff" Kultstatus erreicht. Doch nun hat das ZDF eine Premiere angekündigt. Die kommende Folge wird eine Veränderung mit sich bringen.

Magische Momente während des "Traumschiff"-Drehs Zuletzt reisten die Gäste von Kapitän Max Prager (Florian Silbereisen) an Ostern nach Miami. Das Reiseziel der nächsten "Traumschiff"-Folge ist bereits bekannt. Angesteuert wird Madikwe in Afrika. Derzeit laufen die Dreharbeiten auf Hochtouren. Die prominenten Gaststars zeigen sich beeindruckt von der faszinierenden Landschaft. Bei der Afrika-Folge sind unter anderem Götz Schubert, Valentina Pahde, Lutz van der Horst und Isabell Horn an Bord. Die ehemalige "GSZS"-Schauspielerin traf in Afrika auf eine Herde Elefanten und war von diesem Anblick intensiv berührt. "Ich war sprachlos, erfüllt von Dankbarkeit und Demut. Die Dreharbeiten dort waren einfach magisch", schrieb Isabell Horn danach auf Instagram.

Erstmals in der "Traumschiff"-Geschichte Zudem wird aktuell an der Episode gearbeitet, die nach der Afrikareise gezeigt werden soll. Die Gaststars dieser Folge sind allerdings noch nicht bekannt gegeben worden. Dafür hat das ZDF eine absolute Neuheit für die "Traumschiff"-Reise angekündigt. Normalerweise reist das ZDF-Kreuzfahrtschiff an exotische, warme Orte. Von der Karibik, Südostasien über verschiedene Mittelmeerinseln – das "Traumschiff" hat bereits zahlreiche Destinationen angesteuert. Doch in der kommenden Folge wird ein ungewöhnliches Reiseziel angesteuert.

Frischer Wind für Florian Silbereisen Für Florian Silbereisen und die "Traumschiff"-Crew geht es nach Island. Gedreht wird zwischen Geysiren, heißen Quellen und Vulkanen. 2024 überraschte das "Traumschiff" bereits mit einem Abstecher in Lappland. Doch nach Island ging es in der 44-jährigen "Traumschiff"-Geschichte noch nie. Somit können sich die Gäste an Bord des "Traumschiff" über frischen Wind und eine abwechslungsreiche Landschaft freuen.

Wann die neuen "Traumschiff"-Folgen aus Afrika und Island zu sehen sein werden, steht aktuell noch nicht fest.