Prinzessin Dianas gefährliches Erbe: ZDF-Doku

Fast ein Vierteljahrhundert ist es her, dass Prinzessin Diana am 31. August 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben kam. Ihr Tod machte die damals 36-Jährige zur Legende. Bis heute ist die "Königin der Herzen" unvergessen – auch, weil sie für mächtig Wirbel im englischen Königshaus sorgte. Die Filmemacherin Ulrike Grunewald zeigt in der "ZDFzeit"-Reportage "Prinzessin Dianas gefährliches Erbe", wie die einst so unscheinbare "Lady Di" auch mehr als 20 Jahre nach ihrem Tod einen langen Schatten auf die britische Monarchie wirft.