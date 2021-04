"Promis unter Palmen" eingestellt: SAT.1 zeigt Filme als Ersatz

Nach dem Tod von Willi Herren hat SAT.1 die Reality-Show "Promis unter Palmen" aus dem Programm genommen. Was läuft stattdessen am Montagabend?

"Eine traurige Nachricht hat uns heute erreicht: Willi Herren ist gestorben", hieß es am Dienstag in einem Statement von SAT.1. "Wir sind fassungslos. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden. Aus Pietätsgründen wird SAT.1 die verbleibenden Folgen #PromisunterPalmen nicht zeigen. Wir werden versuchen, einen würdigen Abschluss zu finden."

Die Reality-Show, bei der Willi Herren einer der Kandidaten, lief am Montagabend um 20.15 Uhr. Nun muss der Sender umplanen und am Montagabend ein anderes Programm zeigen. SAT.1 behilft sich zunächst mit Film-Wiederholungen. So läuft am Montag, 26. April, die deutsche Komödie "Vier gegen die Bank" und am Montag, 3. Mai, der Actionfilm "Hot Dog", beide jeweils mit Til Schweiger und Matthias Schweighöfer in Hauptrollen.