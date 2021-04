Linda Zervakis verabschiedet sich emotional von der Tagesschau

Als die Sendung gemeistert war, sei sie "einfach nur erleichtert" gewesen. Zervakis: "Ich glaube, heute bei meiner letzten 20-Uhr-'Tagesschau' wird es wieder so sein." Sie blickt zurück auf "acht aufregende und schöne Jahre". Deswegen möchte sie "ein großes Dankeschön" an alle ihre Kollegen aussprechen, "egal ob hinter oder vor der Kamera. Danke, dass ich ein Teil von euch sein durfte und in den Jahren bei euch sehr viel gelernt habe, das ich niemals missen möchte". Ebenso bedankt sich Zervakis in ihrem Social-Media-Post bei den "lieben Zuschauerinnen und Zuschauern": "Das, was mich in den letzten Tagen an Post erreicht hat ist einfach unbeschreiblich. Aber auch schon vorher. Wahnsinn."