Der Bergdoktor: ZDF-Doku gibt private Einblicke

Die 15-Minuten-Doku von Wolf-Christian Ulrich hat genau die richtige Länge. In die Doku "Zuhause beim Bergdoktor – Unterwegs am Wilden Kaiser" ist alles reingepackt, was der neugierige Fan über den seit 2008 so zuverlässig wirkenden Dr. Martin Gruber so wissen muss. Seine Hochzeit hat der "Bergdoktor"-Star Hans Sigl auf der schönen Hütte der Anita Salvenmoser gefeiert. Eigentlich ist sie ein alter Kuhstall von 1778, aber eben so romantisch, dass sich dort auch filmen und Hochzeit feiern lässt.