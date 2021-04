Udo Lindenberg dreht "Tatort" mit Maria Furtwängler

Udo Lindenberg geht unter die Schauspieler: In einem neuen Hannover-"Tatort" mit Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) spielt der 74-Jährige niemand geringeren als sich selbst. Die Dreharbeiten unter dem Arbeitstitel "Alles kommt zurück" finden noch bis zum 10. Mai in Hamburg statt.

Kommissarin Charlotte Lindholm reist zu Beginn des Films privat nach Hamburg, um sich heimlich mit einem Mann zu treffen. Doch als sie in dem Hamburger Nobelhotel Atlantic ankommt, ist der Mann tot. Natürlich gerät die Kommissarin ins Visier ihrer Hamburger Kollegen. Und so setzt Lindholm alles daran, ihre Unschuld zu beweisen und beginnt selbst zu ermitteln: Waren etwa die im Hotel versammelten Udo-Lindenberg-Doppelgänger für den Tod des Mannes verantwortlich? Oder steckte hinter allem dem gar eine Racheaktion an ihr?