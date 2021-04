Voyagers bei Amazon Prime Video: Kritik zum Film

"Voyagers" (Amazon Prime Video, ab 30. April) entführt den Zuschauer in eine nicht allzu ferne Zukunft, in der die stetige globale Erwärmung sowie Krankheiten unseren Planeten in absehbarer Zeit unbewohnbar machen werden. Im Jahr 2063 gelingt bei der Suche nach einem neuen Habitat im Weltall endlich ein großer Durchbruch. Der Knackpunkt an der Sache: Die Reise zum frisch entdeckten Himmelskörper dauert 86 Jahre. Für eine Besiedlungsexpedition werden deshalb im Labor 30 Kinder herangezüchtet, die über eine ausgeprägte Intelligenz verfügen und auf Gehorsam getrimmt sind. Ihr von der Außenwelt komplett abgeschottetes Aufwachsen überwacht der Wissenschaftler Richard Alling (Colin Farrell). Weil er auf der Erde keine Bindungen hat, will er seine Zöglinge auf die Mission ohne Wiederkehr begleiten.