Regisseur Dietrich Brüggemann verteidigt "#allesdichtmachen"-Kampagne

Der Regisseur Dietrich Brüggemann ("Tatort: Das ist unser Haus") ist einer der Initiatoren der umstrittenen #allesdichtmachen-Kampagne prominenter Schauspieler, die als Kritik an den Corona-Maßnahmen gewertet und in den vergangenen Tagen vielfach auf das Heftigste diskutiert wurde. Am Montag verteidigte der 45-jährige Filmemacher die Satire-Aktion beim Nachrichtensender "Welt", dem früheren "N24".

Die Videos würden nicht die Anti-Corona-Maßnahmen selbst kritisieren, sondern jene Art der Kommunikation, "in der die Regierung mit uns spricht", so Brüggemann in dem Interview. "Die Regierung sagt mit diesen Kampagnen: 'Ach, ist doch alles halb so wild. Wir bleiben zu Hause." Dabei würden die Maßnahmen vielen Menschen kaum aushaltbare Härten abverlangen – eine Sichtweise, die dem Filmemacher in der öffentlichen Kommunikation fehlt. "Das Narrativ dieser ganzen Bundeskampagnen ist: Wir müssen zu Hause bleiben – und das ist eigentlich gar nicht so schlimm und sogar ganz nett. Aber wenn du das nicht machst, dann ist die Intensivstation sofort voll. Aber so kommen wir nicht mehr weiter."