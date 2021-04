Linda Zervakis: Von der "Tagesschau" zu ProSieben

Das ging schnell: Zwei Tage nach ihrer letzten "Tagesschau" ist nun bekannt geworden, was Linda Zervakis in Zukunft macht. Die langjährige Nachrichtensprecherin wechselt zu ProSieben.

Linda Zervakis wird gemeinsam mit Matthias Opdenhövel das neue ProSieben-Journal "Zervakis & Opdenhövel. Live." moderieren. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Infotainment-Programm, als eine Mischung aus Information und Unterhaltung.

"Für mich war es an der Zeit für eine neue Herausforderung, ich wollte etwas Neues wagen. Während ich bislang meist nur über traurige und tragische Meldungen berichten musste, wollen Matthias und ich in 'Zervakis & Opdenhövel. Live.' Menschen informieren, Themen mit Gästen vertiefen und die Zuschauer unterhalten. Hier kann ich alles einbringen, was mir vor der Kamera Spaß macht", erklärt Linda Zervakis.

Auch ihr neuer Kollege freut sich auf die neue Aufgabe. "Ich bin ein neugieriger Mensch, deshalb bin ich Journalist geworden. Das Schöne an 'Zervakis & Opdenhövel. Live.' ist, dass wir die komplette Palette an Themen bedienen können: Wir können spannende, lustige oder nachhaltige Geschichten erzählen", so Opdenhövel. "Und die gemeinsame Moderation mit Linda bietet uns die super Gelegenheit, dass auch mal einer von uns irgendwo vor Ort sein kann, während der andere im Studio steht. Alles ist möglich."

Bei ProSieben freut man sich über den Coup. Schließlich hat der Sender nicht nur Linda Zervakis von der ARD abgeworben. Auch Opdenhövel moderiert bis Mai noch die "Sportschau", um dann exklusiv zu ProSieben/SAT.1 zu wechseln. Neben den ProSieben-Format "The Masked Singer" wird er u.a. bei SAT.1 die Bundesliga-Übertragungen moderieren.