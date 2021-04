Robert Pattinson über "Tenet": "Ein einmaliges Erlebnis"

Hier trifft schauspielerisches Können auf ein echtes Abenteuer: Christopher Nolans neuester Thriller "Tenet" (seit 23. April exklusiv auf Sky und Sky Ticket) hat es innerhalb kürzester Zeit – und trotz Corona-Pandemie – geschafft, sich zu einem der größten und erfolgreichsten Blockbuster des vergangenen Jahres zu mausern.

Weltweit spielte "Tenet" rund 350 Millionen US-Dollar in die Kassen – in der Corona-Pandemie ein beachtliches Ergebnis. Und auch in Deutschland gilt der Streifen als Kino-Hit. Kein Wunder, denn unter den Schauspielern finden sich Stars wie Robert Pattinson, Kenneth Branagh, John David Washington, Elizabeth Debicki und Michael Caine. Ein Power-Cast – auch hinter der Kamera.

Jüngstes Beispiel? "Tenet" sahnte bei der diesjährigen Oscar-Verleihung den Preis für die "besten visuellen Effekte" ab. Ein verdienter Sieg, denn im Blockbuster erwartet die Zuschauer eine komplexe Welt voller Zeitmanipulationen und Verfolgungsjagden. Mittendrin: Schauspielstar John David Washington. Er erklärte im Interview, was er in der Vergangenheit ändern würde, wenn er die Möglichkeit dazu hätte: "Ich würde die Sklaverei abschaffen – und zwar für immer!" Auch über die Zukunft machte sich Washington Gedanken: "Wenn ich die Zukunft beeinflussen könnte, würde ich mehr Frauen in Machtpositionen stecken. Frauen sorgen für mehr Frieden in der Welt."

