Alive and Kicking: Kritik zur Serie bei FOX

Ein vorpubertärer Reiseclub wehrt sich in der spanischen Serie "Alive and Kicking" auf einem Roadtrip durch Europa dagegen, ruhiggestellt zu werden.

Die Jugendlichen kommen schnell zur Sache, sowohl verbal als auch tatkräftig. Schon am Ende der ersten Folge der spanischen Serie "Alive and Kicking" haben sie sich aus einer geschlossenen Anstalt auf der Insel Menorca in die Freiheit gekämpft – vier Charaktere, die ungleicher nicht sein könnten, aber eins gemeinsam haben: Sie sind Outcasts, von der Gesellschaft zu Fehlern im System erklärte Störfaktoren. In sieben knackigen Halbstündern wehren sie sich ab dem 27. April bei Fox gegen die Gleichgültigkeit der Erwachsenen, fliegen über das Kuckucksnest und entschlüsseln das Geheimnis eines Sommers. Alle Folgen sind nach der Ausstrahlung bei den Streamingdiensten von Sky, bei MagentaTV und Vodafone abrufbar.