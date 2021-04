Laura Wontorra wird Moderatorin bei DAZN

"Ich habe die erfrischende Herangehensweise von DAZN schon immer gemocht. Auf Augenhöhe mit den Fans zu kommunizieren und den Sport an sich in den Fokus der Berichterstattung zu stellen entspricht meinem Naturell als Moderatorin", sagt Laura Wontorra. "Umso mehr freue ich mich, ab sofort Teil des DAZN-Teams zu sein und allen Fans die Bundesliga und UEFA Champions League in ihre Wohnzimmer transportieren zu dürfen."