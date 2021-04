Paddington 2 bei Rotten Tomatoes jetzt der beste Film aller Zeiten

Es ist unumstritten: " Citizen Kane " ist ein wahrer Filmklassiker, ein Meilenstein in der Kinogeschichte. Und dennoch gilt der Streifen von Orson Welles nun nicht länger als der bestbewertete Film aller Zeiten. Auf dem Bewertungsportal "Rotten Tomatoes" wurde er von einem anderen, nicht ganz so geschichtsträchtigen Werk verdrängt – dem britischen Familienfilm " Paddington 2 " aus dem Jahr 2017.

Am Dienstag war eine negative Kritik zu "Citizen Kane" aufgetaucht. Sie stammt aus dem Jahr 1941 und wurde in der US-amerikanischen Zeitung "Chicago Tribune" veröffentlicht. In der Folge verlor der Film, der bislang mit einer 100-Prozent-Bewertung alle anderen Werke dominierte, seine Spitzenreiterposition: Mit einer Bewertung von nur noch 99 Prozent muss er sich nun hinter "Paddington 2" einreihen.