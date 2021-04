Willow Smith mag offene Beziehungen – und hat weniger Sex als ihre Freunde

Willow Smith überrascht mit einer Enthüllung: Die Tochter von Will Smith und Jada Pinkett Smith lebt polyamourös.

Bereits seit 2018 spricht die US-Schauspielerin Jada Pinkett Smith im "Red Table Talk" regelmäßig gemeinsam mit ihrer Mutter, Adrienne Banfield-Norris, und ihrer Tochter, Willow Smith, über intime Geschichten und persönliche Erfahrungen. In der jüngsten Ausgabe der generationenübergreifenden Talkshow überraschte nun Nesthäkchen Willow mit einem privaten Geständnis: Sie lebt polyamourös.

Wie die Schauspielerin verriet, bevorzuge sie offene Beziehungen. "Ich habe das Gefühl, dass bei Polyamorie die wichtigste Grundlage die Freiheit ist, einen Beziehungsstil zu schaffen, der für einen selbst funktioniert", so die 20-Jährige im Gespräch mit ihrer Mutter und ihrer Großmutter. Sie wolle nicht allein deshalb monogam leben, "weil alle um einen herum sagen, es sei das Richtige".

Sie habe sich gefragt, wie sie möglichst viele Freiheiten in ihren Beziehungen behalten könne. "Außerdem habe ich mich über Polygamie schlau gemacht. Der Hauptgrund, aus dem monogame Beziehungen scheitern, ist Untreue." Dem Einwand von Banfield-Norris, Polygamie würde sich hauptsächlich um Sex drehen, entgegnete Willow Smith: "In meinem Freundeskreis bin ich die einzige polyamore Person, und ich habe von allen meinen Freunden am wenigsten Sex."