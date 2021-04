Bayerischer Filmpreis: "Leberkäsjunkie" Film des Jahrzehnts

Auch der Vorstandsvorsitzender der Constantin Film, Martin Moszkowicz, gratulierte und kündigte an: "Auch wenn die Kinos leider noch geschlossen sind: Der nächste Eberhofer kommt bestimmt und er kommt ins Kino." So ist es geplant: Die siebte Heimatkrimikomödie namens "Kaiserschmarrndrama" soll am Donnerstag, 5. August, in den hiesigen Kinos starten. Insgesamt 5,5 Millionen Zuschauer sahen die Eberhofer-Krimis bisher auf der großen Leinwand.