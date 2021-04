Skispringen: Lea Wagner ist die Nachfolgerin von Matthias Opdenhövel

Matthias Opdenhövel hat im Ersten nicht nur die "Sportschau" am Samstag moderiert, sondern auch die Live-Übertragungen im Skispringen. Nun ist seine Nachfolgerin auch in diesem Bereich gefunden.

Lea Wagner moderiert ab der Saison 2021/22 gemeinsam mit ARD-Experte Sven Hannawald die Skisprung-Sendungen in der ARD. Die 26-Jährige ist seit 2018 in der Sportredaktion des SWR tätig und neben ihrer Tätigkeit als Redakteurin und Reporterin regelmäßig als Moderatorin bei den Sportsendungen im SWR Fernsehen im Einsatz.

"Ich freue mich riesig und habe aber auch großen Respekt vor der Aufgabe. Die ARD hatte viele tolle Moderatorinnen und Moderatoren beim Skispringen und ich bin stolz, deren Nachfolge antreten zu dürfen. Skispringen habe ich mein Leben lang mit einer Mischung aus Begeisterung und Hochachtung vor den Sportlern verfolgt. Ich liebe Wintersport und habe mich noch nie so sehr auf den Winter gefreut wie in diesem Jahr", sagt Lea Wagner.

Das Erste setzt im Sport also weiterhin vemehrt auf Frauen-Power. In der Samstags-"Sportschau" tritt Esther Sedlaczek die Nachfolge von Opdenhövel an. "Lea Wagner ist eine hochkompetente, sportbegeisterte und sympathische Journalistin, die unsere Wintersport-Übertragungen im Ersten sehr bereichern wird", sagt ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Der Sprung an die Schanze ist fast so groß wie von der Schanze, aber sie wird ihn meistern und ihre Social-Media-Affinität schafft Möglichkeiten für neue Skisprung-Fans."