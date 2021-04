Der Kroatien-Krimi: Die Patin von Privonice – Kritik zum ARD-Film

In einer Stadt an der Grenze zu Bosnien-Herzegowina hat "Die Patin von Privonice" das Sagen. Stascha Novak führen ihre Ermittlungen zur mächtigen Unternehmerin.

Der Mord an einem kroatischen Restaurantbetreiber im nunmehr zehnten Kroatien-Krimi der ARD (Regie: Michael Kreindl) scheint für Stascha Novak (Jasmin Gerat), Leiterin der Mordkommission in Split, leicht aufklärbar. Der Wirt war ein ziemlich übler Mensch, der seine Bediensteten unwirsch behandelt hat. Zudem ist er, ein schwerer Trinker, gegenüber der jungen rumänischen Saisonkraft Adina (Zoe Moore) übergriffig gewesen. Die Spuren weisen auf Notwehr hin. Doch dann ist Adina zusammen mit ihrem Freund und dessen Kumpel verschwunden. Die Fahndung nach dem Mörder führt Stascha und ihren Kollegen Emil (Lenn Kudrjawizki) in ihrem dritten eigenen Fall alsbald zur Titel-"Patin von Privonice". In der Grenzstadt zu Bosnien-Herzegowina regiert die dubiose Unternehmerin Dunja, von Tatja Seibt mit Gangsteraura gespielt, über ein gewinnträchtiges Export-Import-Unternehmen, über Restaurantketten und, ja, noch viel mehr.