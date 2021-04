Unter Verdacht: Das Blut der Erde – Kritik zum Film bei ARTE

Ein dringend sanierungsbedürftiges Wasserwerk soll an einen Investor veräußert werden. Was haben die Todesfälle, die ein kleines Dorf erschüttern, damit zu tun?

Wie gut, dass in Bayern überall ein paar Fläschchen Bier zur Hand sind. Denn mit dem Trinkwasser sieht es buchstäblich trübe aus in der fiktiven Voralpengemeinde Brunnharting. Eine scheußliche Plörre plätschert aus dem Hahn. Die Rohrleitungen sind dringend sanierungsbedürftig. Ein Kleinkind soll am Dreckswasser sogar gestorben sein. Was spricht also dagegen, das örtliche Wasserwerk schleunigst an einen finanzstarken Investor aus dem Ausland zu veräußern?