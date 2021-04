Jan Josef Liefers bekommt Absage von Essener Klinik

Liefers, der sich direkt nach der ersten Aufregung um die "#allesdichtmachen"-Videos prominenter Schauspieler schon in aller Deutlichkeit von Querdenkern und Rechtspopulisten distanziert hatte, erklärte im Rahmen eines Streitgesprächs der "Zeit" mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, dass er der Einladung der Medizin-Bloggerin und Essener Notfallmedizinerin Carola Holzner gerne folgen wolle. "Doc Caro" hatte die an dem Video beteiligten Künstler unter dem Hashtag #allemalneschichtmachen dazu aufgerufen, sich für eine Schicht im Rettungsdienst oder auf einer Intensivstation zu melden. Liefers sagte in der "Zeit", er habe sich "schon angemeldet".

"Für uns ist das definitiv kein Thema", sagte Werner nun im Videocast "19 – die Chefvisite". "Wer bis heute nicht begriffen hat, was in Krankenhäusern geleistet wird, der begreift es auch in einer Schicht nicht", so der Klinikchef. Er halte eine Inszenierung wie "Bergdoktor im Ruhrgebiet" für "undenkbar".