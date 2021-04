David Cronenberg dreht neuen Film mit Viggo Mortensen

Regisseur David Cronenberg plant einen neuen Science-Fiction-Film. In "Crimes Of The Future" arbeitet er wieder mit seinem "Lieblingsschauspieler" Viggo Mortensen zusammen.

Die Dreharbeiten zu dem neuen Science-Fiction-Streifen "Crimes Of The Future" (deutsch: "Verbrechen der Zukunft") sollen bereits im Sommer in der griechischen Hauptstadt Athen beginnen. Das berichtete unter anderem das US-amerikanische Branchenblatt "Deadline".

Als Hauptdarsteller seien Kristen Stewart ("Twilight"), Viggo Mortensen ("Green Book") und Léa Seydoux ("James Bond 007: Spectre") vorgesehen, berichtet "Deadline" weiter. Weitere Rollen sollen Scott Speedman ("Underworld: Evolution"), Welket Bungué ("Berlin Alexanderplatz") Don McKellar ("Last Night") und Lihi Kornowski ("Losing Alice") übernehmen. Als Produzent wurde Robert Lantos engagiert.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu.

"Ich habe eine unerledigte Angelegenheit mit der Zukunft", erklärte Cronenberg in einem Statement. Dementsprechend soll auch die Filmhandlung in einer nicht allzu fernen Zukunft angesiedelt sein: Menschen können darin durch eine Metamorphose ihren Körper verändern. Unter anderem soll es möglich sein, sich selbst neue Organe wachsen zu lassen. Einer, der diese Entwicklung auszunutzen weiß, ist der Protagonist Tenser. Zusammen mit seiner Partnerin Caprice inszeniert er die Organentnahme als eine Art Theater. Doch als die Regierung von seinem Vorhaben Wind bekommt, sieht sich Tenser gezwungen sein Geschäft und dessen Folgen zu überdenken.

"Crimes Of The Future" ist bereits die vierte Zusammenarbeit zwischen Cronenberg und Mortensen, aber auch zwischen Cronenberg und Lantos. Wann der Film in die Kinos kommen soll, ist noch nicht bekannt.



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH