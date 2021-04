The Crown: Auch Camilla-Rolle in Staffel 5 neu besetzt

In der fünften Staffel wird der Cast von "The Crown" erneut komplett ausgetauscht. Nun ist auch eine neue Darstellerin für Camilla Parker Bowles gefunden.

Die 52-Jährige wird damit in die Fußstapfen der kürzlich mit einem Drehbuch-Oscar ausgezeichneten Schauspielerin Emerald Fennell ("Promising Young Woman") treten. Diese hatte Camilla in der vergangenen dritten und vierten Staffel der Drama-Serie verkörpert. An ihrer Seite spielte bislang Josh O'Connor, der in der fünften Staffel durch Dominic West als Prinz von Wales ersetzt wird.

Williams begann ihre Schauspielkarriere am Theater, als Teil der berühmten Royal Shakespeare Company in Shakespeares Geburtsstadt Stratford-upon-Avon und London. Ihr Filmdebüt gab die gebürtige Londonerin 1997 in dem Science-Fiction-Film "Postman" (1997). Seither war sie immer wieder in Hollywood-Filmen wie "The Sixth Sense" (1999), "X-Men: Der letzte Widerstand" (2006) oder dem diesjährigen Oscar-Gewinner "The Father" mit der bisherigen Darstellerin der Queen, Olivia Coleman zu sehen.