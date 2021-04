ESC 2021 findet vor Live-Publikum statt

Nun ist es also offiziell: Der 65. "Eurovision Song Contest" in Rotterdam wird tatsächlich vor Publikum stattfinden. Das bestätigte die niederländische Regierung am Donnerstag gegenüber der niederländischen Online-Zeitung "Nu.nl". Demnach sollten alle Veranstaltungen, darunter die sechs Proben, die beiden Halbfinale und das Finale, vor jeweils maximal 3.500 Zuschauern stattfinden – vorausgesetzt die Corona-Lage im Land verschlechtert sich bis dahin nicht mehr dramatisch.