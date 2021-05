Grill den Henssler – 100. Folge: Das sind die Gäste beim Jubiläum

Es ist eine Erfolgsgeschichte unter den nicht gerade rar gesäten Kochsendungen: Seit 2013 lädt Steffen Henssler prominente Kandidaten zum Kochwettbewerb in seine VOX-Show – und beschert dem Kölner Sender regelmäßig überdurchschnittliche Quoten. Nun, in der mittlerweile 14. Staffel, begeht der unter anderem mit dem "Bambi" prämierte Erfolgsgarant ein ganz besonderes Jubiläum: Bereits die 100. Folge "Grill den Henssler" darf der 48-jährige Fernsehkoch, Autor und Entertainer präsentieren. Und dass will angemessen gefeiert werden.

Neben zahlreichen Überraschungen warten auf Henssler und Moderatorin Laura Wontorra auch so einige wohlbekannte Gäste, die das Format in den letzten Jahren immer wieder besuchten und damit prägten. Ganz vorne dabei: Autoexpertin Panagiota Petridou, die sich bereits in der allerersten Episode am 29. September 2013 die Ehre gab, sowie des Gastgebers bester TV-Kumpel, Comedystar Mario Barth. Einer darf bei der rundestmöglichen Ausgabe aber keinesfalls fehlen: Dauer-Gast und -Rivale Detlev Steves. Mit seinem bereits 15. Auftritt trägt der Ex-Gastronom und Reality-Star nämlich ebenfalls eine beeindruckende Zahl vor sich her.